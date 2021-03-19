Экономика

Псковичам рассказали, в каких случаях проводится камеральная проверка без декларации

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, в каких случаях налоговики проводят камеральную проверку без декларации.

«С этого года у налогового органа появилось еще одно право: в случае, если мы будем располагать информацией о том, что налогоплательщик продал объект недвижимости и должен был задекларировать эту сделку, но не сделал это по сроку представления декларации - 30 апреля, то налоговый орган, начиная со срока уплаты по данному налогу - 15 июля, может без наличия декларации провести камеральную налоговую проверку по имеющемся у нас сведениям», - объяснил Сергей Голубев.

Гость эфира рекомендовал «не доводить до такой ситуации». «Потому что, если камеральная проверка пройдет таким образом, то для налогоплательщика это чревато штрафной санкцией», - добавил он.