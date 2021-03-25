Экономика

В Пскове внесли изменения в положение о финансировании питания школьников

Изменения в положение о финансировании расходов на питание школьников внесли депутаты на сессии Псковской городской Думы 26 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для общеобразовательных учреждений Пскова, которые не имеют замечаний Роспотребнадзора, финансирование расходов на организацию питания будет осуществляться из трех источников (бюджет города, бюджет региона и федерации). Между тем, в школах, которые такие замечания имеют, финансирование расходов на организацию питания будет осуществляться из двух источников (бюджет города и бюджет региона).

По информации городского управления образования, таких школ на начало года было четыре: Многопрофильный правовой лицей №8», школа №9 им. А. С. Пушкина, лицей «Развитие» и Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова.

Напомним, цена одного обеда для учащегося младших классов составляет 66 рублей. Она установлена вне зависимости от количества источников финансирования. Для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья она составляет 106 рублей.