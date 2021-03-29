Экономика

Псковичам предлагают заплатить налоги без негативных последствий

Управление ФНС по Псковской области призывает жителей региона заплатить налоги, не дожидаясь негативных последствий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Имущественные налоги зачисляются полностью в областной и местные бюджеты. Именно из этих бюджетов осуществляется финансирование жизненно важных объектов и инфраструктуры Псковской области», - пояснил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов.

Неисполнение налогоплательщиком в установленный срок обязанности по уплате налога влечет следующие последствия:

1. За каждый календарный день просрочки исполнения обязанности начисляются пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

2. По месту регистрации должника либо в электронном виде через Личный кабинет физического лица направляются требования об уплате налога. Со срока уплаты, установленного в требовании, начинается применение мер принудительного взыскания.

3. Налоговый орган направляет в суд заявление о взыскании налога за счет имущества должника, в том числе денежных средств на счетах в банке.

4. Суд, рассмотрев дело о принудительном взыскании задолженности, выносит судебный приказ о взыскании долга и суммы госпошлины.

5. Судебный приказ предъявляется налоговым органом по месту работы должника на сумму долга, указанную в судебном приказе, не более 100 тыс. руб.

6. На расчетный счет, открытый физическим лицом в кредитной организации судебный приказ предъявляется без ограничения суммы, указанной в судебном документе.

7. В случае отсутствия у должника официального трудоустройства либо расчетных счетов, судебный приказ направляется на исполнение в службу судебных приставов.

Судебный пристав возбуждает исполнительное производство, которое влечет за собой наложение ограничений на все открытые счета должников в банках, ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, арест имущества и дальнейшую его реализацию. Денежные средства от реализации пойдут на погашение задолженности, а также на оплату исполнительского сбора (7%, но не менее 1 000 руб.) Службы судебных приставов.

Где можно узнать о наличии задолженности по имущественным налогам:

через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», расположенный на официальном сайте ФНС России;

через портал Госуслуг;

с помощью Единого контактцентра ФНС России» – 8-800-222-22-22.

Уплатить задолженность по имущественным налогам можно по платежному документу, полученному от налоговой инспекции, через портал госуслуг, через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в мобильном приложении «Налоги ФЛ», через мобильное приложение банков или платежные терминалы.