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Экономика

В налоговой напомнили об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок

20.04.2021 22:08|ПсковКомментариев: 0

Налоговые органы Псковской области непрерывно пресекают регистрацию и деятельность фирм-однодневок, которые уклоняются от уплаты налогов. Подобные структуры, как правило, не ведут никакой деятельности, руководят ими подставные лица, а реальные собственники скрываются от контрольных органов в тени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области. 

В зону контроля налоговиков попадают не только «случайные» лица, ставшие учредителями организаций за вознаграждение или потерявшие паспорт граждане, на которых злоумышленники оформили руководство фирмой, но и те, кто действует умышленно.

Обычно к таким схемам привлекают тех, кто понятия не имеет, что создание фирм-однодневок - преступлление. Собственниками компаний становятся малоимущие, студенты, безработные, бывшие заключенные и даже лица БОМЖ. Неприятности у граждан начинаются когда руководимые ими фиктивные фирмы попадают в поле зрения налоговой службы или накапливают реальные, и часто очень крупные, суммы задолженности.

«Кроме того, с переходом на электронный документооборот в сфере регистрации бизнеса злоумышленники, создатели таких фирм, тоже перестроились и уже наловчились регистрировать их с использованием электронно-цифровой подписи. В случае выявления фактов существования фирм-однодневок, ФНС передает все материалы в правоохранительные органы для решения вопроса по возбуждению уголовного дела», - добавил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей.

За прошедший год работники УФНС России по Псковской области направили следователям 35 таких материалов. Возбуждено 37 уголовных дел, в том числе по 8 материалам, направленным в 2019 году. Ответственность наступает по статьям 173.1, 173.2 или 327 Уголовного кодекса - незаконное образование юрлица, незаконное использование документов для образование юрлица или подделка документов и штампов.

За создание фирмы-однодневки можно получить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет, если нет отягчающих обстоятельств. Незаконное использование документов для этих целей карается таким же штрафом, обязательными работами до 240 часов или исправительными работами до двух лет. Кроме того, в случае банкротства такой фирмы ее фиктивный директор вполне может получить субсидиарную ответственность.

Так, мировой судья судебного участка № 38 города Пскова вынес приговор мужчине, согласившемуся за вознаграждение оформить на себя фирму, в январе этого года. Участие в создании фиктивной компании обернулось для него 9 месяцами исправительных работ с удержанием 5% из заработка.

«Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным. Не соглашайтесь оформлять на себя ИП – индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом», - предупреждает УФНС.

Теги: #налоги #ФНС #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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