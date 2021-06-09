Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
БОПЭТ цифры и факты
Ужин на свежем воздухе
Тариф для бизнеса «1% на все»
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
чем занять ребенка летом
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть к чему стремиться
конкурс - застройка Четырех углов
юность в сапогах
 
 
 
ещё Экономика 09.06.2021 16:253 Вице-губернатор призвала псковичей покупать продукцию местных производителей 10.06.2021 15:570 Эксперты рассказали о преимуществах получения экономического паспорта 10.06.2021 15:070 Капуста подорожала почти на 50% в Псковской области 10.06.2021 15:030 Псковские предприниматели выплатят штрафы за кассовые махинации 10.06.2021 12:210 Уникальное деревообрабатывающее предприятие открылось в Псковском районе 10.06.2021 10:500 Псковская гордума утвердила порядок участия граждан в инициативном бюджетировании
 
 
 
Самое популярное 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 09.06.2021 12:5210 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 07.06.2021 14:250 Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном погодном явлении 07.06.2021 15:130 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 09.06.2021 15:3412 Новые тарифы на электроэнергию будут действовать в Псковской области с 1 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Эксперты рассказали о преимуществах получения экономического паспорта

10.06.2021 15:57|ПсковКомментариев: 0

Для многих компаний участие в конкурсах, проводимых государственными и крупными частными предприятиями - основная возможность получения заказов. К каждой конкурсной процедуре собирается пакет документов, подтверждающий техническую и финансовую возможность выполнить предстоящий контракт.

Чтобы облегчить организатору конкурса анализ предоставленных документов и выделиться среди конкурентов, компания-участник может предъявить дополнительные, полученные добровольно сертификаты и свидетельства. Глубоко оценить финансово-экономическое состояние бизнеса помогает экономический паспорт предприятия, подтвержденный сертификатом соответствия стандарту РОСС RU.32254.04ДСФО.

 

Преимущества получения экономического паспорта

Экономическая паспортизация организации - инструмент, необходимый для контроля финансово-экономических процессов, происходящих на предприятии. Это - обоснованный вывод независимых квалифицированных экспертов, подтвержденный детальным анализом показателей, характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость, законность операций, эффективность производства. После проведения анализа ФЭСП, руководитель и собственник предприятия получают:

  • Подтверждение благонадежности и состоятельности в глазах потенциальных партнеров по бизнесу.
  • Подробный отчет независимых экспертов с указанием выявленных проблем, нарушений законодательства или правил отчетности.
  • Метод контроля и выявления недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками.
  • Оценку эффективности управления бизнес-процессами.
  • Основу для разработки стратегии развития бизнеса.

В отличие от большинства методик добровольной сертификации, экономическая паспортизация не только подтверждает соответствие стандарту или выявляет несоответствие, но и дает «обратную связь». Использовать услуги аккредитованных центров по проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия можно не только для участия в тендерах, но и для собственных нужд. Методика проведения финансово-экономической паспортизации предприятия Критерии оценки экономического состояния предприятия выбраны исходя из требований стандартов, применяющихся при проведении конкурсных процедур. Эксперты оценивают:

  • Соотношение использованных кредитных и собственных средств, наличие задолженностей перед бюджетом, контрагентами, кредитными организациями. Общий размер капитала.
  • Оборот денежных и материальных ресурсов, объемы производства.
  • Соблюдение законов в работе, бухгалтерской и налоговой отчетности.
  • Привлечение и расходование инвестиций.
  • Риски и эффективность управления бизнес-процессами.

После анализа деятельности предприятия эксперты рассчитывают надзорные риски, вероятность банкротства, дают комплексную оценку кредитоспособности. На основании полученных результатов можно разработать программу оздоровления предприятия или новую стратегию финансово-экономического развития. Кроме подробного паспорта, компания получает оценку, отраженную в сертификате, которая дает возможность потенциальному партнеру сразу увидеть общий уровень ФЭСП:

  • А - абсолютная финансово-экономическая устойчивость, затраты меньше оборотных средств, деятельность полностью соответствует требованиям законов.
  • В - нормальная устойчивость, затраты больше оборотных средств, но не превышают планового объема финансирования, выявлены незначительные нарушения в деятельности.
  • С - неустойчивое экономическое положение, плановых источников финансирования недостаточно для покрытия затрат, деятельность ведется с серьезными нарушениями.
  • С - критическое положение, выявлены просроченные обязательства, серьезные нарушения законодательства.

Экономический паспорт организации и информация, в нем содержащаяся, защищены и не разглашаются. Отчет получает только руководитель компании.

Информация о предприятиях, имеющих оценку, размещена в Едином Федеральном реестре предприятий, прошедших паспортизацию ФЭСП.

Источник: проект kupol24.ru. 

Теги: #экономика #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 190 человек
10.06.2021, 16:010 Транспортные полицейские предупреждают псковичей о дистанционном мошенничестве 10.06.2021, 15:530 Штрафы до 100 тысяч рублей предлагают ввести за нарушение закона Димы Яковлева 10.06.2021, 15:490 Александр Котов: Депутаты готовы к конструктивной работе с Общественной палатой 10.06.2021, 15:400 Важность различных диагностик
10.06.2021, 15:330 Великолучанка оплатила кредитный долг под страхом потери автомобиля 10.06.2021, 15:300 Председателем Общественной палаты Псковской области избрана Наталья Горбачева 10.06.2021, 15:260 Несмотря на трудности, движение по дороге на Самолву не прекращено — дорожный комитет 10.06.2021, 15:230 Александр Баев назвал достижения и провалы фракции КПРФ в Псковской гордуме
10.06.2021, 15:170 Московский суд оштрафовал Facebook на 17 млн рублей за неудаление запрещенного контента 10.06.2021, 15:150 В Псковской области планируют проводить судебную конференцию на постоянной основе 10.06.2021, 15:082 Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу 10.06.2021, 15:070 Капуста подорожала почти на 50% в Псковской области
10.06.2021, 15:040 В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 10.06.2021, 15:030 Псковские предприниматели выплатят штрафы за кассовые махинации 10.06.2021, 14:523 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных 10.06.2021, 14:500 Коммунист Баев о выборах в областное Собрание: Если партия поручит, отказываться не буду
10.06.2021, 14:450 На улице Инженерной в Пскове ведется укладка асфальта 10.06.2021, 14:400 Псковские астрономы организовали видеотрансляцию солнечного затмения 10.06.2021, 14:350 На дороге у монумента «Ледовое побоище» в выходные ограничат движение транспорта 10.06.2021, 14:260 Жаркая пятница ожидается в Псковской области
10.06.2021, 14:220 «Сообразим на троих»: Принудительная вакцинация — «за» и «против». ВИДЕО 10.06.2021, 14:170 Техосмотр автомобилей в России предложили сделать добровольным 10.06.2021, 14:050 Учитель по шахматам из Бежаниц взяла приз на конкурсе профмастерства 10.06.2021, 13:590 Посетителям Пушкинского заповедника предлагают самим создать мультфильм
10.06.2021, 13:540 Коммунист Александр Баев рассказал, кем он себя ощущает 10.06.2021, 13:491 «Пусть пульсирует жизнь»: в Великих Луках депутат Госдумы поделился своей кровью 10.06.2021, 13:392 Пушкиногорец просит остановить реку фекалий, впадающую в озеро Бугрово 10.06.2021, 13:260 Экс-сотрудник Псковской таможни оштрафован за злоупотребление полномочиями
10.06.2021, 13:120 Жителя Куньинского района будут судить за смертельный выстрел 10.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 10.06.2021, 12:550 Псковские теплосети ведут ремонт в самой большой котельной города 10.06.2021, 12:480 Около 14 тысяч человек стали гостями «Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии
10.06.2021, 12:390 Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето 10.06.2021, 12:344 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 10.06.2021, 12:294 Интерактив: Мусор в голове 10.06.2021, 12:250 В Пскове обновился состав комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания почетного гражданина
10.06.2021, 12:210 Уникальное деревообрабатывающее предприятие открылось в Псковском районе 10.06.2021, 12:093 Депутаты обратились в прокуратуру по вопросу пустошкинской аптеки 10.06.2021, 12:000 СНГБ предлагает строить планы на лето с кредитом от 9,15% 10.06.2021, 11:570 ПТС планирует продать три здания для сокращения кредиторской задолженности
10.06.2021, 11:472 «Сообразим на троих»: Принудительная вакцинация — «за» и «против» 10.06.2021, 11:370 Штат Счетной палаты Псковской области может увеличиться 10.06.2021, 11:330 Площадки для кемпинга появились в Пушкинских Горах в этом сезоне 10.06.2021, 11:260 Вопросы доступности медпомощи обсудили депутаты с дновскими общественниками
10.06.2021, 11:210 Петербурженка пострадала в ДТП с трактором в Псковской области 10.06.2021, 11:100 Почтовые отделения в Псковской области изменят график работы в связи с Днем России 10.06.2021, 10:561 Персонал для развития туризма нужно готовить на месте — директор Пушкинского заповедника 10.06.2021, 10:500 Псковская гордума утвердила порядок участия граждан в инициативном бюджетировании
10.06.2021, 10:264 Почему улица Фабрициуса в Пскове ушла под воду после летнего дождя, обсудят в гордуме 10.06.2021, 10:120 «Гайд-парк»: Кем себя ощущает Александр Баев? 10.06.2021, 10:020 Фальшивые деньги обнаружили в псковских финучреждениях 10.06.2021, 10:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений»
10.06.2021, 09:560 Ольга Тимофеева о реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области: Есть к чему стремиться! 10.06.2021, 09:441 Переезд в южные регионы ради новой работы допускают 10% псковичей 10.06.2021, 09:380 Известный завод подготовил для псковичей десять вакансий 10.06.2021, 09:330 Итоги пушкинского праздника и планы работы «Михайловского» озвучат в пресс-центре ПЛН
10.06.2021, 09:190 Лесной пожар произошел в Гдовском районе 10.06.2021, 09:160 Финансист назвал лучшее время для покупки долларов и евро 10.06.2021, 09:070 Сено загорелось из-за грозового разряда в Усвятском районе 10.06.2021, 08:550 Граната найдена на берегу Чудского озера в Гдовском районе
10.06.2021, 08:490 Музей создали в Великих Луках в рамках проекта детского фонда 10.06.2021, 08:350 Псковский архив опубликовал афишу лектория за 1956 год 10.06.2021, 08:190 На территории Моглинской школы завершено строительство стадиона 10.06.2021, 08:054 Для покупки полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта
10.06.2021, 07:560 В России преступникам запретят выступать в ток-шоу и публиковать мемуары 10.06.2021, 07:470 Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами 10.06.2021, 07:350 Инвесторов в сферу ЖКХ в малых городах могут освободить от НДС 10.06.2021, 07:242 Торговым сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
10.06.2021, 07:124 Еще 48 случаев коронавируса выявили в Псковской области 09.06.2021, 22:451 Псковичам советуют не плавать на досках и бревнах 09.06.2021, 22:2210 Медведев заявил, что «Единая Россия»  не закончит деятельность как КПСС 09.06.2021, 22:160 С начала года псковские налоговики пополнили бюджет региона почти на 8 млрд рублей
09.06.2021, 22:001 Псковские пограничники не дали провезти в Россию яблоки без документов 09.06.2021, 21:470 «Это однозначное свинство»: Олег Брячак призвал не загрязнять Крестовский лесопарк 09.06.2021, 21:290 Пушкинский заповедник присоединился к проекту «Ночь географии» 09.06.2021, 21:140 Мошенники обманули двух псковичей и получили миллионы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.