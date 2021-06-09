Экономика

Эксперты рассказали о преимуществах получения экономического паспорта

Для многих компаний участие в конкурсах, проводимых государственными и крупными частными предприятиями - основная возможность получения заказов. К каждой конкурсной процедуре собирается пакет документов, подтверждающий техническую и финансовую возможность выполнить предстоящий контракт.

Чтобы облегчить организатору конкурса анализ предоставленных документов и выделиться среди конкурентов, компания-участник может предъявить дополнительные, полученные добровольно сертификаты и свидетельства. Глубоко оценить финансово-экономическое состояние бизнеса помогает экономический паспорт предприятия, подтвержденный сертификатом соответствия стандарту РОСС RU.32254.04ДСФО.

Преимущества получения экономического паспорта

Экономическая паспортизация организации - инструмент, необходимый для контроля финансово-экономических процессов, происходящих на предприятии. Это - обоснованный вывод независимых квалифицированных экспертов, подтвержденный детальным анализом показателей, характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость, законность операций, эффективность производства. После проведения анализа ФЭСП, руководитель и собственник предприятия получают:

Подтверждение благонадежности и состоятельности в глазах потенциальных партнеров по бизнесу.

Подробный отчет независимых экспертов с указанием выявленных проблем, нарушений законодательства или правил отчетности.

Метод контроля и выявления недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками.

Оценку эффективности управления бизнес-процессами.

Основу для разработки стратегии развития бизнеса.

В отличие от большинства методик добровольной сертификации, экономическая паспортизация не только подтверждает соответствие стандарту или выявляет несоответствие, но и дает «обратную связь». Использовать услуги аккредитованных центров по проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия можно не только для участия в тендерах, но и для собственных нужд. Методика проведения финансово-экономической паспортизации предприятия Критерии оценки экономического состояния предприятия выбраны исходя из требований стандартов, применяющихся при проведении конкурсных процедур. Эксперты оценивают:

Соотношение использованных кредитных и собственных средств, наличие задолженностей перед бюджетом, контрагентами, кредитными организациями. Общий размер капитала.

Оборот денежных и материальных ресурсов, объемы производства.

Соблюдение законов в работе, бухгалтерской и налоговой отчетности.

Привлечение и расходование инвестиций.

Риски и эффективность управления бизнес-процессами.

После анализа деятельности предприятия эксперты рассчитывают надзорные риски, вероятность банкротства, дают комплексную оценку кредитоспособности. На основании полученных результатов можно разработать программу оздоровления предприятия или новую стратегию финансово-экономического развития. Кроме подробного паспорта, компания получает оценку, отраженную в сертификате, которая дает возможность потенциальному партнеру сразу увидеть общий уровень ФЭСП:

А - абсолютная финансово-экономическая устойчивость, затраты меньше оборотных средств, деятельность полностью соответствует требованиям законов.

В - нормальная устойчивость, затраты больше оборотных средств, но не превышают планового объема финансирования, выявлены незначительные нарушения в деятельности.

С - неустойчивое экономическое положение, плановых источников финансирования недостаточно для покрытия затрат, деятельность ведется с серьезными нарушениями.

С - критическое положение, выявлены просроченные обязательства, серьезные нарушения законодательства.

Экономический паспорт организации и информация, в нем содержащаяся, защищены и не разглашаются. Отчет получает только руководитель компании.

Информация о предприятиях, имеющих оценку, размещена в Едином Федеральном реестре предприятий, прошедших паспортизацию ФЭСП.

Источник: проект kupol24.ru.