Эксперты рассказали о преимуществах получения экономического паспорта

Для многих компаний участие в конкурсах, проводимых государственными и крупными частными предприятиями - основная возможность получения заказов. К каждой конкурсной процедуре собирается пакет документов, подтверждающий техническую и финансовую возможность выполнить предстоящий контракт.
Чтобы облегчить организатору конкурса анализ предоставленных документов и выделиться среди конкурентов, компания-участник может предъявить дополнительные, полученные добровольно сертификаты и свидетельства. Глубоко оценить финансово-экономическое состояние бизнеса помогает экономический паспорт предприятия, подтвержденный сертификатом соответствия стандарту РОСС RU.32254.04ДСФО.
Экономическая паспортизация организации - инструмент, необходимый для контроля финансово-экономических процессов, происходящих на предприятии. Это - обоснованный вывод независимых квалифицированных экспертов, подтвержденный детальным анализом показателей, характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость, законность операций, эффективность производства. После проведения анализа ФЭСП, руководитель и собственник предприятия получают:
В отличие от большинства методик добровольной сертификации, экономическая паспортизация не только подтверждает соответствие стандарту или выявляет несоответствие, но и дает «обратную связь». Использовать услуги аккредитованных центров по проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия можно не только для участия в тендерах, но и для собственных нужд. Методика проведения финансово-экономической паспортизации предприятия Критерии оценки экономического состояния предприятия выбраны исходя из требований стандартов, применяющихся при проведении конкурсных процедур. Эксперты оценивают:
После анализа деятельности предприятия эксперты рассчитывают надзорные риски, вероятность банкротства, дают комплексную оценку кредитоспособности. На основании полученных результатов можно разработать программу оздоровления предприятия или новую стратегию финансово-экономического развития. Кроме подробного паспорта, компания получает оценку, отраженную в сертификате, которая дает возможность потенциальному партнеру сразу увидеть общий уровень ФЭСП:
Экономический паспорт организации и информация, в нем содержащаяся, защищены и не разглашаются. Отчет получает только руководитель компании.
Информация о предприятиях, имеющих оценку, размещена в Едином Федеральном реестре предприятий, прошедших паспортизацию ФЭСП.
Источник: проект kupol24.ru.