Экономика

Стас Осовский рассказал, зачем возглавил псковское отделение «Деловой России»

Предприниматель Стас Осовский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 2 июля рассказал, зачем возглавил псковское отделение «Деловой России».

«Институт общественной деятельности влечет за собой очень важную миссию. Поэтому и решил (возглавить — ред.). У меня наблюдается переход из малого бизнеса в крупный. Наверное, это связано с тем, что я наработал достаточно опыта для этого, иначе бы этого не произошло. Соответственно, у меня появился запрос делиться своим опытом, потому что я понимаю, что наш регион нужно развивать. Мне бы хотелось делиться с теми, из кого можно сделать предпринимателей, с теми, кого можно достать из мегаполиса и вернуть обратно в регион. Я показываю на своем примере, что это достаточно легко и успешно», - рассказал он.

Стас Осовский подчеркнул, что такое бизнес-объединение будет очень полезно. «Мы готовы брать, обучать. Мы готовы сами обучаться, потому что не все знаем. Планы у нас грандиозные», - отметил он.

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Предприниматель добавил, что место вице-председателя в псковском отделении «Деловой России» пока вакантно. Сейчас в отделении 17 человек. Стас Осовский пояснил, что после перерегистрации это число может удвоится. «Приглашаем сильных предпринимателей. И не сильных тоже, вы станете сильными вместе с нами. Чтобы влиять и привносить новые веяния в область», - резюмировал он.