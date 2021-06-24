Экономика

Президент крупной компании назвал способ добиться высоких зарплат в России

Чтобы поднять зарплаты в России, стоит сократить квоты на привлечение иностранных рабочих, заявил президент компании «Мираторг» Виктор Линник. Об этом сообщает РБК.

По его словам, когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. В этом случае россияне попадают в ситуацию, когда «должны конкурировать» с иностранными рабочими, однако «если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», отметил Линник.



Из-за таких низких зарплат нет спроса на простые профессии, продолжил он. «Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?» — сказал президент «Мираторга».



По его мнению, попытка решить проблемы через ввоз мигрантов является иллюзией. «Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять», — считает он.



По словам Линника, для выхода из сложившейся ситуации есть «масса инструментов». В частности, он предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза, а также заявил, что видит «здравый смысл» в идее заменить иностранных рабочих заключенными.