Экономика

Единое тарифное законодательство появится в России

В России появится единое тарифное законодательство. В конце июня первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период, подготовленную ФАС.

Для реализации предусмотренных документом принципов регулирования будет сформирована законодательная база, ее основой станет принятие Единого тарифного закона. Он сейчас дорабатывается, отметили в антимонопольной службе. Там добавили, что все положения концепции в один закон уместить невозможно, поэтому параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы.

Концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет, пишет газета «Известия». Срок может быть увеличен по заявкам органов регулирования или компаний.

Также в числе изменений — сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия. Сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные «качели», уточнили в антимонопольной службе. Для внедрения этих изменений, например, нужно внести поправки в правительственные постановления об основах ценообразования в каждой из сфер.

В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки нацпроектов), снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением «эталонного» принципа их формирования, и создание Единой тарифной платформы.