Экономика

Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика

Новый онлайн-сервис, информирующий налогоплательщиков о риске приостановки операций по расчетному счету из-за не представленных вовремя деклараций, разработала и запустила в работу Федеральная налоговая служба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на ОСН) появился новый раздел «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета».

В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках:

риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;

риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. Для расчета этого риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. В этом случае риск будет высоким, если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока.

Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем личном кабинете и количество дней до возможной блокировки счета.

Кроме того, в связи с изменениями, внесенными федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 368-ФЗ, срок принятия решения о блокировке счетов увеличен до 20 дней, в отличие от прежних 10 дней. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках.

«Прогнозирования риска несвоевременного представлений деклараций (расчетов) будет особенно востребовано для компаний, у которых развита сеть филиалов. Таким образом, благодаря данному онлайн-сервису, головной офис может контролировать налоговую дисциплину на местах, избегая риска блокировки счетов для всей компании», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что приостановление операций по счетам приводит к крайне неблагоприятным последствиям для бизнеса: от невозможности перечисления зарплаты работникам до блокировки расчетов с поставщиками.