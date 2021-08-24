Экономика

ФАС поддержала отмену регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах

Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение РЖД по дерегулированию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах. Об инициативе монополии и позиции службы следует из письма главы ФАС Максима Шаскольского, которое он отправил 19 августа первому вице-премьеру и председателю совета директоров РЖД Андрею Белоусову.

Письмо является ответом на поручение Андрея Белоусова от 27 июля «принять согласованное решение» по предложениям железнодорожной монополии, пишет РБК. Аналогичное поручение получили Минэкономразвития, Минтранс и Минфин, следует из документа.

Представитель РЖД отказался комментировать межведомственную переписку. «Однако считаем, что любые изменения в части регулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах должны быть направлены на безусловное сохранение их доступности для населения», — отметили в пресс-службе железнодорожной монополии.

«ФАС поддерживает предложения РЖД по изменению механизма субсидирования и дерегулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах», — пишет Шаскольский Белоусову. Сейчас в случае убыточности пассажирских перевозок по регулируемым ценам, государство частично компенсирует потери железнодорожных операторов в виде субсидий. Например, в конце апреля 2021 года правительство приняло решение направить на стабилизацию финансового положения пассажирских компаний в пригородном и дальнем следовании более 11 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей предназначалось ФПК.

Одновременно с дерегулированием пассажирских перевозок глава ФАС вслед за РЖД также предлагает адресно субсидировать перевозки детей до 18 лет в купейных, плацкартных и общих вагонах. «Вместо компенсации за непроданные места в поездах, как в действующем механизме, считаем необходимым субсидировать, как предлагает РЖД, перевозку детей по льготным ценам», — пишет он.