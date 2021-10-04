Экономика

Псковская область получит более 35 млн рублей на создание системы поддержки фермеров

Псковская область получит 35 млн 254,9 тысячи рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства, предусмотренные распоряжением, поступят в 83 региона.

«В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», - говорится в сообщении.