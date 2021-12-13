Экономика

ВТБ: В следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно

Уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

По прогнозам ВТБ, уже по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться порядка 70% вкладов и других сберегательных продуктов. Драйверами цифровых сбережений станет ускоренная банкеризация населения, развитие новых сервисов онлайн-банкинга, интеграция банковских и государственных сервисов на интернет-площадках кредитных учреждений.

Еще одним импульсом могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками.