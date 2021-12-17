Экономика

Законопроект о бюджете региона на 2022 год одобрил профильный комитет областного Собрания

Законопроект об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова еще раз остановилась на поправках к бюджету, которые озвучивала в ходе заключительного заседания согласительной комиссии вчера, 21 декабря. Так, доходная часть бюджета области увеличилась на 5 млрд 57,8 млн рулей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ко второму чтению увеличилась на 468,5 млн рублей, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы учтена в сумме 621,5 млн рублей. Субвенции бюджетам субъектам РФ в 2022 году выросли на 261,4 млн рублей.

Смотрите также Заключительное заседание согласительной комиссии по областному бюджету на 2022 год прошло в Пскове

Помимо прочего, финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год составит 1 млрд 313,4 млн рублей, на тушение лесных пожаров направят почти 52 млн рублей.

«Работа над бюджетом с министерствами продолжается. Правительство сейчас неоднократно вносит изменения и выделяет дополнительные средства субъектам РФ», - отметила Татьяна Баринова.

Вопросов к законопроекту не поступило. Вице-спикер Виктор Остренко подчеркнул, что губернатор в ходе встречи с фракцией «Единой России» ответил на все вопросы.

Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект о бюджете на 2022 год.