Экономика

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2021 год

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 2021 года без учета событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Показатели были рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесли небольшие изменения, в целях сопоставимости данные за 2020 год были пересчитаны с учетом этих изменений. Так, данные на 1 января 2021 года учитывают события после отчетной даты, а данные на 1 января 2022 года - нет.

Ключевые факты, произошедшие в декабре:

Банк заработал чистую прибыль в размере 89,6 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составила 19,8%, рентабельность активов - 2,8%.

В декабре бан выдал рекордный объем кредитов – 2,6 триллионов рублей, из которых 0,6 триллиона было выдано физическим лицам, 2 триллиона - юридическим лицам.

Средства физических лиц выросли на 4% без учета валютной переоценки.

Число ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн превысило 73 миллиона.

Ключевые факты, произошедшие за 2021 год:

Банк заработал 1,237 триллиона рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 10,5% без учета валютной переоценки, портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%.

Рост средств клиентов за год составил 11,1% без учета валютной переоценки.

Число активных подписчиков СберПрайм выросло более чем в 10 раз до 4,25 миллиона.

«В 2021 году Сбер активно поддерживал восстановление российской экономики и выдал клиентам более 20 триллионов рублей кредитов. Государственные и собственные льготные программы существенно повысили доступность ипотеки для населения и способствовали рекордному росту ипотечного портфеля на 29%. Мы дополнили программы государственных выплат привлекательными предложениями на нефинансовые продукты и сервисы Сбера, и к концу года более 4,25 миллиона клиентов стали подписчиками СберПрайм. Наши технологические решения повысили доступность и качество всех видов финансовых услуг и были высоко востребованы благодаря росту потребительской активности – в декабре число пользователей СберБанк Онлайн превысило 73 миллиона. В итоге чистая прибыль Сбербанка за 2021 год без учета событий после отчетной даты составила свыше 1,2 триллионов рублей при рентабельности капитала около 25%», - сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

Чистый процентный доход увеличился на 12,3% г/г до 1 617,5 миллиарда рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% г/г и составил 578,9 миллиарда рублей Основным драйвером роста были операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40% г/г.

Операционные расходы составили 706,2 миллиарда рублей без учета событий после отчетной даты и показали рост на 8,8% по сравнению с 2020 годом, что сопоставимо с уровнем годовой инфляции.

Отношение расходов к доходам за год улучшилось до 30,1%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 2021 год составили 111,6 миллиарда рублей, что в 5,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии. Расходы на резервы в декабре составили 3,9 миллиарда рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 2021 год без учета событий после отчетной даты составила 1 526,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла за год в 1,7 раза и составила 1 237,1 миллиарда рублей.

Активы по итогам года выросли на 14,6% или на 15,0% без учета валютной переоценки и составили 38 триллионов рублей.

В декабре корпоративным клиентам было выдано 2 триллиона рублей, с начала года – 14,4 триллиона рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,7% за месяц и на 10,5% с начала года без учета валютной переоценки и превысил 17 триллионов рублей.

Частным клиентам в декабре выдан рекордный объем кредитов – 591 миллиард рублей. Главным драйвером стала ипотека, выдачи которой были максимальными за всю историю банка – 315 миллиардов рублей, портфель вырос на 2,8% за месяц. Всего за 2021 год частным клиентам выдано 5,9 триллиона рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Розничный портфель вырос в декабре на 2%, а в целом за год на 25,8% до 10,7 триллиона рублей.

Портфель ценных бумаг снизился в декабре на 0,8% до 5,1 триллиона рублей во многом за счет погашения ОФЗ.

Средства физических лиц увеличились в декабре на 4% и на 9,1% за год без учета валютной переоценки и превысили 17,1 триллиона рублей. Выгодные сезонные предложения в конце года и привлекательные условия для подписчиков СберПрайм+ поддержали рост вкладов физических лиц. Средства на счетах эскроу превысили 1,5 триллиона рублей, продолжив рост на фоне значительных выдач ипотеки в течение года.

Средства юридических лиц выросли в декабре на 2,8% без учета валютной переоценки за счет срочных счетов и достигли 9 триллионов рублей, рост за год составил 15,2%.

В совокупности средства клиентов за год приросли на 2,6 триллиона рублей и превысили 26 триллионов рублей.

В течение 2021 года Сбер выпустил облигации суммарно на 323 миллиарда рублей, включая субординированные облигации в размере 64 миллиарда рублей и зеленые облигации на 25 миллиардов рублей.

Базовый и основной капиталы в декабре изменились незначительно и составили 3 797 миллиардов рублей и 3 947 миллиардов рублей соответственно.

Общий капитал вырос на 1,62% до 5 153 миллиардов рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 января составила 10,45% и 10,87% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по декабрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска*, в декабре выросли до 36,4 триллиона рублей за счет роста кредитного портфеля.

млрд рублей 1 января 2022 года 1 декабря 2021 года 1 января 2022 года/ 1 декабря 2021 года 1 января 2021 года 1 января 2022 года/1 января 2021 года Капитал Базовый 3 797 3 813 -0,43% 3 581 6,02% Основной 3 947 3 963 -0,42% 3 731 5,78% Общий 5 153 5 071 1,62% 4 661 10,57% Достаточность капитала Базовый H1.1, мин. 4,5% 10,45% 10,67% -0,22 пп 11,19% -0,74 пп Основной H1.2, мин. 6% 10,87% 11,09% -0,22 пп 11,66% -0,79 пп Общий H1.0, мин 8% 14,17% 14,17% - 14,54% -0,37 пп Активы с учетом риска 36 359 35 775 1,63% 32 042 13,47% * оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 2021 год (РПБУ, неконсолидированные данные) можно посмотреть в таблице.