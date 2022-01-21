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Экономика

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2021 год

21.01.2022 12:53|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 2021 года без учета событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Показатели были рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесли небольшие изменения, в целях сопоставимости данные за 2020 год были пересчитаны с учетом этих изменений. Так, данные на 1 января 2021 года учитывают события после отчетной даты, а данные на 1 января 2022 года - нет.

Ключевые факты, произошедшие в декабре:

  • Банк заработал чистую прибыль в размере 89,6 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составила 19,8%, рентабельность активов - 2,8%.
  • В декабре бан выдал рекордный объем кредитов – 2,6 триллионов рублей, из которых 0,6 триллиона было выдано физическим лицам, 2 триллиона - юридическим лицам.
  • Средства физических лиц выросли на 4% без учета валютной переоценки.
  • Число ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн превысило 73 миллиона.

Ключевые факты, произошедшие за 2021 год:

  • Банк заработал 1,237 триллиона рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.
  • Кредитный портфель юридических лиц вырос на 10,5% без учета валютной переоценки, портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%.
  • Рост средств клиентов за год составил 11,1% без учета валютной переоценки.
  • Число активных подписчиков СберПрайм выросло более чем в 10 раз до 4,25 миллиона.
«В 2021 году Сбер активно поддерживал восстановление российской экономики и выдал клиентам более 20 триллионов рублей кредитов. Государственные и собственные льготные программы существенно повысили доступность ипотеки для населения и способствовали рекордному росту ипотечного портфеля на 29%. Мы дополнили программы государственных выплат привлекательными предложениями на нефинансовые продукты и сервисы Сбера, и к концу года более 4,25 миллиона клиентов стали подписчиками СберПрайм. Наши технологические решения повысили доступность и качество всех видов финансовых услуг и были высоко востребованы благодаря росту потребительской активности – в декабре число пользователей СберБанк Онлайн превысило 73 миллиона. В итоге чистая прибыль Сбербанка за 2021 год без учета событий после отчетной даты составила свыше 1,2 триллионов рублей при рентабельности капитала около 25%», - сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

Чистый процентный доход увеличился на 12,3% г/г до 1 617,5 миллиарда рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% г/г и составил 578,9 миллиарда рублей Основным драйвером роста были операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40% г/г.

Операционные расходы составили 706,2 миллиарда рублей без учета событий после отчетной даты и показали рост на 8,8% по сравнению с 2020 годом, что сопоставимо с уровнем годовой инфляции.

Отношение расходов к доходам за год улучшилось до 30,1%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 2021 год составили 111,6 миллиарда рублей, что в 5,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии. Расходы на резервы в декабре составили 3,9 миллиарда рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 2021 год без учета событий после отчетной даты составила 1 526,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла за год в 1,7 раза и составила 1 237,1 миллиарда рублей.

Активы по итогам года выросли на 14,6% или на 15,0% без учета валютной переоценки и составили 38 триллионов рублей.

В декабре корпоративным клиентам было выдано 2 триллиона рублей, с начала года – 14,4 триллиона рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,7% за месяц и на 10,5% с начала года без учета валютной переоценки и превысил 17 триллионов рублей.

Частным клиентам в декабре выдан рекордный объем кредитов – 591 миллиард рублей. Главным драйвером стала ипотека, выдачи которой были максимальными за всю историю банка – 315 миллиардов рублей, портфель вырос на 2,8% за месяц. Всего за 2021 год частным клиентам выдано 5,9 триллиона рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Розничный портфель вырос в декабре на 2%, а в целом за год на 25,8% до 10,7 триллиона рублей.

Портфель ценных бумаг снизился в декабре на 0,8% до 5,1 триллиона рублей во многом за счет погашения ОФЗ.

Средства физических лиц увеличились в декабре на 4% и на 9,1% за год без учета валютной переоценки и превысили 17,1 триллиона рублей. Выгодные сезонные предложения в конце года и привлекательные условия для подписчиков СберПрайм+ поддержали рост вкладов физических лиц. Средства на счетах эскроу превысили 1,5 триллиона рублей, продолжив рост на фоне значительных выдач ипотеки в течение года.

Средства юридических лиц выросли в декабре на 2,8% без учета валютной переоценки за счет срочных счетов и достигли 9 триллионов рублей, рост за год составил 15,2%.

В совокупности средства клиентов за год приросли на 2,6 триллиона рублей и превысили 26 триллионов рублей.

В течение 2021 года Сбер выпустил облигации суммарно на 323 миллиарда рублей, включая субординированные облигации в размере 64 миллиарда рублей и зеленые облигации на 25 миллиардов рублей.

Базовый и основной капиталы в декабре изменились незначительно и составили 3 797 миллиардов рублей и 3 947 миллиардов рублей соответственно.

Общий капитал вырос на 1,62% до 5 153 миллиардов рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 января составила 10,45% и 10,87% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по декабрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита в соответствии с Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска*, в декабре выросли до 36,4 триллиона рублей за счет роста кредитного портфеля.

млрд рублей 1 января 2022 года 1 декабря 2021 года 1 января 2022 года/ 1 декабря 2021 года 1 января 2021 года 1 января 2022 года/1 января 2021 года
Капитал          
Базовый 3 797 3 813 -0,43% 3 581 6,02%
Основной 3 947 3 963 -0,42% 3 731 5,78%
Общий 5 153 5 071 1,62% 4 661 10,57%
Достаточность капитала          
Базовый H1.1, мин. 4,5% 10,45% 10,67% -0,22 пп 11,19% -0,74 пп
Основной H1.2, мин. 6% 10,87% 11,09% -0,22 пп 11,66% -0,79 пп
Общий H1.0, мин 8% 14,17% 14,17% - 14,54% -0,37 пп
Активы с учетом риска 36 359 35 775 1,63% 32 042 13,47%
*оперативные данные          

Показатели ПАО Сбербанк за 2021 год (РПБУ, неконсолидированные данные) можно посмотреть в таблице.

Теги: #Сбербанк #финансы
Источник: Псковская Лента Новостей
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