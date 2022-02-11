Экономика

Представителей гостиниц и баз отдыха приглашают на онлайн-конференцию Роспотребнадзора

Представителей гостиниц, отелей, баз отдыха, хостелов и других средств размещения приглашают на онлайн-конференцию «Гостиничный бизнес -2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Мероприятие проведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Федеральной службы по надзору в сфере защита прав потребителей и благополучия человека. Конференция пройдет 28 февраля.

Участники узнают об актуальных изменениях в законодательстве для гостиничного бизнеса, об изменениях в контрольно-надзорных мероприятиях, нормативных актах в сфере защиты прав потребителей и другую полезную информацию.

На конференции выступят эксперты службы Ростуризма, Роспотребнадзора, руководители Федерации рестораторов и отельеров России, руководящий состав компании Bnovo, частнопрактикующие юристы и эксперты в области трудового и миграционного законодательства.

С программой мероприятия, способами регистрации, формой заявки на участие в онлайн-конференции можно ознакомиться здесь.