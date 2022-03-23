Экономика

Промышленное производство в Псковской области выросло на 3,5%

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале 2022 года выросло на 3,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Позитивная динамика по сравнению с январем-февралем 2021 года наблюдалась во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 16% к январю 2021 года, обрабатывающие производства – на 0,2%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 2,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 51,8%. В январе-феврале 2021 года рост объемов показали только энергетический сектор, тепло- и газоснабжение.

Производства, показавшие в январе-феврале 2022 года значительный рост по сравнению с январем-февралем 2021 года:

- ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)95%;

- сбор, обработка, утилизация отходов; обработка вторичного сырья – (+)91,7%;

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – (+)22,4%;

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+21,2)%.

Производства, больше других снизившие объемы производства по сравнению с январем-февралем 2021 года:

- производство химических веществ и химических продуктов - (-)30,1%;

- производство текстильных изделий - (-)24,3%.