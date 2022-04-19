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Экономика

ФНС предложила разрешить российским компаниям расчеты в криптовалюте

20.04.2022 08:36|ПсковКомментариев: 0

Российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Покупать и продавать ее для совершения подобных сделок можно будет только на криптобиржах. С соответствующей инициативой, которая прописана в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте», выступила Федеральная налоговая служба (ФНС).

ФНС предложила Минфину дополнить документ следующим положением: «Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте».

Реализация инициативы может активизировать торговлю с дружественными России странами, где криптовалюты признаны законным платежным средством, считают эксперты.

Как пояснил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов, для внешнеторговых сделок с криптовалютой необязательна полная синхронизация правового регулирования, достаточно, чтобы законы стран контрагентов по сделке допускали использование цифровых денег в качестве средства платежа.

По его словам, ключевая проблема заключается не в негативном отношении к криптовалюте со стороны других стран, а в том, что это может расцениваться как попытка обхода санкций в отношении России, пишет газета «Известия».

На недопустимость этого указывали США, ЕС и Япония. В частности, Евросоюз в пятом пакете рестрикций от 8 апреля запретил оказывать российским резидентам услуги со стороны операторов криптовалютных кошельков, вести учет и хранение криптоактивов, если их сумма превышает €10 тыс., напомнил он.

Таким образом, цифровые деньги не станут инструментом обхода санкций, однако могут использоваться для оптимизации расчетов в условиях, когда невозможно проводить сделки в долларах и евро. То есть они могут быть полезны для неподсанкционного бизнеса, считает юрист.

Теги: #криптовалюты #ФНС
Источник: Псковская Лента Новостей
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