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Экономика

Ну и гаджеты

24.10.2022 09:18|ПсковКомментариев: 0

Россияне все чаще используют персональные компьютеры до полного износа, продажи новой техники в этом году сократились на 20%, пишут «Ведомости». «КоммерсантЪ» сообщает об увеличении брака в поставках комплектующих для ремонта из Китая. Псковская Лента Новостей заглянула к местным мастерам починки электроники. Мы узнали, увеличилось ли с февраля число сдающих технику в ремонт, где мастера берут комплектующие и как у них с качеством, из-за чего псковичи стали активнее избавляться от смартфонов Apple и почему в Пскове стоит внимательнее следить за событиями в Тайваньском проливе.

 

«Рынок грохнется»

В начале года псковичи понесли в ремонт не только свежеполоманную технику, но и ту, что давно лежала в нерабочем состоянии. Сейчас поток снизился, но клиентов все равно больше, чем в прошлом году. Такими наблюдениями делится Лев Старункин, старший менеджер компании «ATS Computers».

«Теперь чаще выбирают ремонт, даже дорогой, вместо покупки нового гаджета, - говорит он. - Если раньше ноутбук можно было купить за 16 тысяч, то теперь человек скорее за 9 тысяч поменяет материнскую плату, чем купит новый за 25 тысяч».

Проблемы с поставками комплектующих, с которыми сервисы по ремонту электроники столкнулись в начале спецоперации, прекратились через месяц-полтора. Поставщики остались те же.

«Было временное отсутствие запчастей, - признают во «Все для ПК», - но все решилось. Даже в той ситуации русский человек знал, где нужное найти».

«Если сейчас чего-то нет, то больше не из-за санкций, а из-за возраста. Детали на старые телефоны проблематично найти», - добавляют в «Pro: Service».

В компании «Цифра 60» лаконично, но емко объясняют отсутствие дефицита: «Китай везет все». В Псков новые запчасти для электроники попадают через поставщиков из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Совершенно брака не чувствуем, - заявляют во «Все для ПК». - Откуда шло раньше, оттуда и идет. Не может быть, что в связи с изменением политики завод изменил качество. Детали все те же. Кричат: "Ой, как все плохо". Да ничего подобного! Все, как было, так и осталось».

Лев Старункин из «ATS Computers» читал статью «Коммерсанта» об увеличении брака из Китая, но в работе пока с этим тоже не сталкивался.

«Вилами по воде. Возможно, такая неприятная ситуация может возникнуть. Но сначала должны опустеть склады с более ранними поставками. До нас эта «бракованная» техника дойдет месяца через три, - прогнозирует он. - Но я соглашусь, что тянуть с ремонтом особого смысла нет. Если начнется что-то у Китая с Тайванем, рынок грохнется сильно. Основные производства в Китае, а Тайвань — полупроводники и чипы. Так что если надо что-то отремонтировать, лучше это сделать сейчас».

В сервисах отмечают, что детали разного качества и стоят по-разному. Качество это известно заранее.

«Если человек хочет отличное качество, предлагаем по одной цене. Это тоже Китай, но сделано на профессиональном уровне. Или можем поставить копию, которая по качеству 50 на 50, но дешевле», - честно раскрывают ценовую политику в «Pro: Service».

Покусанные яблоком

В неавторизованные сервисы не попадают оригинальные запчасти для iPhone. Но любая мастерская готова отремонтировать технику Apple с использованием «оригинальных» деталей.

«Есть стопроцентные копии, они ничем не отличаются по качеству и характеристикам, но оригинальными их можно назвать в кавычках», - предупреждают в «Pro: Service».

«Apple никогда на открытый рынок не поставляли детали, - подтверждают во «Все для ПК». - Все остальные комплектующие есть в оригинале, в том числе, на топовые модели».

Жители Пскова начали активнее продавать свои iPhone после того, как компания Apple удалила из своего магазина ряд приложений российских разработчиков. Из-за этого смартфоны с яблоком подешевели на вторичном рынке.

«Больше стали продавать iPhone, поскольку производитель с помощью обновлений начал ограничивать работу приложений. Не работает ApplePay, удалено приложение Сбера, «ВКонтакте» недавно убирали, - поясняет Иван Иванов, соучредитель сервиса «Цифра 60». - Владельцы эппловской техники несут ее, чтобы снять ограничения, но это не всегда получается. С каждым обновлением все больше запретов. Мы всех призываем не обновлять iPhone, если хотите еще попользоваться».

«Только на помойку»

В «Сервис Плюс Рус» чинить залежавшуюся после поломки технику рекомендуют только в том случае, если она «соответствует времени по системным требованиям». В остальных случаях из нее можно извлечь последнюю выгоду, сдав на запчасти. Опрошенными нами мастерские заверяют: детали second hand ставят только по согласованию с владельцами техники.

«Мы даже битые телевизоры принимаем, - отмечает Иван Иванов из «Цифра 60». - Если разбился монитор, остальное — кусок пластика, он больше не заработает. Починить практически невозможно, экранов на телевизоры нет. Только на помойку. А мы выкупаем, выпаиваем запчасти и потом используем в ремонте, ту же подсветку. Запчастей много скопилось, отремонтировать можем любую технику. С санкциями это не связано, и раньше так делали».

В чехле и в рабочем состоянии

Мастера по ремонту электроники, как врачи, в один голос говорят: профилактика дешевле ремонта.

«Техническое обслуживание надо делать вовремя, - напоминает Лев Старункин из «ATS Computers». - Этот совет всегда актуален, но сейчас к нему надо прислушаться очень внимательно. Если что-то подтупливает, или ломается корпус — не тянуть. Люди тянут, а потом приходят, когда это уже не тысяча-полторы, а пять-семь. Ситуация непонятная, лучше починить, пока все для этого есть».

Мастер Владимир Никифоров из «Pro: Service» говорит, что в топе запросов — замена экранов. Он рекомендует клеить гидрогелевые пленки и защитные стекла, убирать смартфон в чехол. Тогда после падения останется «хоть какой-то процент выживания».

«Профилактические чистки с удалением пыли и заменой термопасты минимум раз в год», - напоминают правила гигиены для ноутбуков в «Сервис Плюс Рус».

В конце февраля большую популярность приобрела шутка-прогноз: «Последний iPhone — это тот, который у вас сейчас». Пока что она не стала реальностью. Но во время поступления новостей, которые ежедневно заставляют вздрагивать, импортную технику лучше и правда держать в чехле и в рабочем состоянии.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова и Артема Татаренко

Теги: #техника #электроника
Источник: Псковская Лента Новостей
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