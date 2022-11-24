Экономика

Пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8 % - Минтруд

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит на 4,8%.

«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», - сказал Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации сегодня, 25 ноября, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что в 2022 году «впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%».

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством (в январе и в июне - ИФ), совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», - уточнил глава Минтруда.