Соглашение о реструктуризации бюджетного кредита депутаты областного Собрания утвердят законом

На ближайшей сессии депутатам предстоит утвердить законом области заключённое в ноябре этого года дополнительное соглашение Министерства финансов РФ с финансовым комитетом регионального правительства о предоставлении Псковской области кредита из федерального бюджета для погашения существующих кредитных обязательств. Документ вносит изменения в соглашение, подписанное два года назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В допсоглашении уточнён график погашения реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту. Платежи по возврату 1,5 млрд рублей расписаны с 2021 по 2029 год включительно.
В соответствии с соглашением высвобождаемые средства могут быть потрачены на инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, на подключение объектов капстроительства к инженерным сетям для реализации новых инвестиционных проектов.