В январе псковичи могут приобрести в «Империале» продукцию «Прасковьи Молочковой» со скидками

Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом

В российских лесах хотят проложить лыжные трассы и велодорожки

Псковские осужденные отметили Новый год и Рождество

Массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в праздничные дни не было – Михаил Ведерников