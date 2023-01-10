В январе псковичи могут приобрести в «Империале» продукцию «Прасковьи Молочковой» со скидками

До конца января в гипермаркете «Империал» (улица Коммунальная, 41) будут действовать сниженные цены на ряд продуктов из ассортимента «Прасковьи Молочковой». Скидки действительны при предъявлении фирменной карты гипермаркета. Акция действует на следующие продукты:
- майонез «Провансаль» 67% (дой-пак 0, 35 кг) - 95,00 рублей (стоимость без карты 129,00 рублей);
- творог обезжиренный (контейнер 300 г, 0,2%) - 116,00 рублей (цена без карты 147,00 рублей);
- йогурт 0,9% жирности (бутылочка 0,33 кг, в ассортименте) - 68,00 рублей (цена без карты 87,00 рублей);
- сметана 20% жирности (стакан 300 г) - 106,00 рублей (без карты 135,00 рублей);
- сыр мягкий 40% (0,3 кг, в ассортименте) - 255,00 рублей (обычная цена 353,00 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!