Зарплаты чиновников должны быть привязаны к доходам рабочих на производстве — Игорь Савицкий

Зарплаты чиновников должны быть привязаны к доходам рабочих на производстве, поскольку бизнес сегодня менее стабилен. Такое мнение директор холдинга NPN Игорь Савицкий выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что такая необходимость диктуется нестабильным положением бизнеса на фоне положения чиновников.
«Когда идешь чиновником работать, рисков никаких. Когда губернатора поменяли, надо отправлять по хорошему всех в отставку, а затем по конкурсу заново набирать всех на работу. Тогда бы люди думали, кем им стать. Чиновники сидят спокойно. Когда кризис, зарплаты могут не получать рабочие, инженеры, но не чиновники», - добавил Игорь Савицкий.