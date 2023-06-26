Экономика

Зарплаты чиновников должны быть привязаны к доходам рабочих на производстве — Игорь Савицкий

Зарплаты чиновников должны быть привязаны к доходам рабочих на производстве, поскольку бизнес сегодня менее стабилен. Такое мнение директор холдинга NPN Игорь Савицкий выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Одна из замечательных идей — привязать зарплаты руководителей региона, района, города или области к реальной зарплате на производстве. Губернатор пусть получает 4-6 средних заработных плат, это надо хорошо посчитать и хорошо подумать. Начальник какого-нибудь городского отдела пусть получает 1,5 или 2 зарплаты квалифицированного рабочего. По большому счету, это бы хорошо стимулировало людей идти на производство. Сейчас у нас несбалансированные зарплаты чиновников и тех, кто работает в реальном секторе экономики», - сказал Игорь Савицкий.

Он пояснил, что такая необходимость диктуется нестабильным положением бизнеса на фоне положения чиновников.

«Когда идешь чиновником работать, рисков никаких. Когда губернатора поменяли, надо отправлять по хорошему всех в отставку, а затем по конкурсу заново набирать всех на работу. Тогда бы люди думали, кем им стать. Чиновники сидят спокойно. Когда кризис, зарплаты могут не получать рабочие, инженеры, но не чиновники», - добавил Игорь Савицкий.