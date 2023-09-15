Экономика

Центробанк: фаза восстановления экономики России завершена

Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов, говорится в сообщении Банка России.

«Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум», - заявил регулятор.

При этом ЦБ также добавил, что невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением, пишет РИА Новости.