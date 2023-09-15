Экономика

Рост ключевой ставки отразился на объёме вкладов псковичей в августе – Сбер

Спрос на срочные вклады в Сбере в СЗФО в августе 2023 года вырос на 67% по сравнению с июлем этого года и на 92% – с августом прошлого года. При этом объём вложений увеличился на 85% и 143% соответственно и составил 197 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Больше других в августе накопили петербуржцы – 116 млрд рублей, это в два раза превышает показатели июля и почти в три раза (2,8 раза) – результаты этого периода в прошлом году. Псковичи открыли срочные вклады в августе на сумму более 4,5 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В первую очередь банк объясняет такой тренд на сбережения увеличением доходности по вкладам.

Средний размер депозита по итогам восьми месяцев 2023 года по СЗФО составил 770 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 970 тысяч. По итогам августа цифры значительно выше – 890 тысяч и почти 1,2 млн рублей соответственно.

Средний размер депозитов псковичей с начала года составил 570 тысяч рублей. В августе средняя сумма срочных вкладов выросла свыше 600 тысяч рублей.

Через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – клиенты открыли 70% вкладов. Лидеры – мурманчане и петербуржцы (78%).

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Сбер увеличил доходность по рублёвым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %»* на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.

Выросла доходность СберВкладов и линеек «Управляй», и достигла 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тысяч рублей) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).

Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе «Вклады и счета». Повышенные ставки начали действовать с 17 августа 2023 года.

*«Лучший %», «Лучший % Премьер», «Лучший % Лидер», «Лучший % Лидер Зарплатный», «Лучший % Зарплатный», «Лучший % Премьер Зарплатный».