Экономика

ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила трем крупнейшим производителям мяса курицы запросы, в которых говорится о намерениях проанализировать обоснованность установленных цен.

«ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, пишет RuNews24.