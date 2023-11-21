Экономика

Причины подорожания продуктов, товаров и услуг назвали эксперты

Существенный вклад в рост годовой инфляции в октябре внесли легковые автомобили и мясопродукты — из-за подорожания импортных кормовых добавок и оборудования у производителей мясной продукции ускорился рост цен на мясо птицы, свинину и яйца. Кроме того, на такую динамику оказало влияние сокращение предложения продукции из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки в регионах-поставщиках. Стоимость услуг также увеличилась в большинстве регионов, в первую очередь за счет удорожания авиаперелетов и аренды жилья, приводит данные Центробанк в своих информационно-аналитических материалах.

В годовом выражении цены на продовольственные и непродовольственные товары в октябре стали расти быстрее практически во всех регионах. Это наблюдалось по широкому кругу товаров, но основной вклад внесли мясопродукты и легковые автомобили. Так, в Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция увеличилась до 6,65 процента и 6,69 процента соответственно, пишет «Парламентская газета».

В Москве показатель повысился до 6,48 процента после 5,79 процента в сентябре. Прирост стоимости продовольственных товаров составил 4,88 процента, особенно повысились прайсы на плодоовощную продукцию — на 20,6 процента. Услуги в столице подорожали на 9,96 процента, больше всего прибавили в цене транспортные услуги — 18,13 процента и услуги ЖКХ — 12,2 процента.

Как пояснил регулятор, рост цен в столице ускорился из-за ранее произошедшего ослабления рубля, увеличения издержек производителей, повышенного потребительского спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.

В Удмуртии инфляция составила 7,25 процента, при этом плодоовощная продукция подскочила в цене более чем на 35 процентов, услуги пассажирского транспорта — на 20,8 процента.

В Татарстане инфляция поднялась до 6,37 процента, но продовольственные товары подорожали на 6,33 процента, услуги — на 9,68 процента.

Основным фактором ускорения роста цен в ЦБ назвали высокий потребительский спрос, который позволил продавцам постепенно перенести возросшие издержки в стоимость товаров и услуг.

В то же время ситуация не везде однородная. В Чувашии, например, в октябре инфляция поднялась до 6,75 процента, продовольственные товары ушли вверх на 6,05 процента, а услуги пассажирского транспорта только на 9 процентов — меньше, чем в других регионах. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, представляющего республику в Госдуме, влияние на показатели оказали рост доходов граждан и, соответственно, увеличение потребительского спроса, которые рынок не сумел в должной мере «переварить».

«Главный фактор — опережающий рост доходов по сравнению с выпуском товаров народного потребления, который не успевает удовлетворить спрос, — уточнил депутат. — Скажем, в Чувашии доходы населения выросли на 20 с лишним процентов. В том числе, очевидно, за счет роста объемов производства в оборонной промышленности, радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении и других отраслях».

По словам Аксакова, на возросший потребительский спрос повлияли и традиционные предновогодние настроения соотечественников, которые стремятся загодя закупить подарки, не дожидаясь повышения цен накануне праздников.

В то же время не следует сбрасывать со счетов и действия монополистов, которые под шумок меняют ценники на товарах, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Дело в том, что на рынок значительное влияние оказывают монополистические компании. Да, спрос увеличился, но вместо того чтобы продавать продукцию как следует, пользуясь предлогом, они дергают цены наверх», — пояснил эксперт, добавив, что вмешательство ФАС помогло бы стабилизировать ситуацию в этой сфере.

По мнению Беляева, ослабление рубля также повлияло на удорожание товаров и услуг в виде так называемой импортируемой инфляции, когда за иностранную продукцию платить стали больше, «но назвать это ключевым фактором нельзя».

Впрочем, инфляционный тренд продлится недолго. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что регулятор намерен до конца следующего года выйти к целевым показателям инфляции в 4 процента годовых. «Банк России поднял ключевую ставку до 15 процентов и держит ситуацию под контролем, — подтвердил Анатолий Аксаков. — Я думаю, ЦБ будет жестко проводить эту линию. Это важно для экономического роста. Чтобы бизнес понимал, что будет жесткая денежно-кредитная политика для поддержания низкого уровня инфляции. Таким образом, те, кто занимается бизнесом, будут иметь четкие ориентиры при планировании своей деятельности».