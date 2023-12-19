Экономика

Экономическая зона «Моглино» вошла в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности российских площадок

Особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Моглино» сохраняет высокую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности российских площадок в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России «Моглино» занимает 5 строчку. Итоги были озвучены в рамках ежегодной пресс-конференции на площадке ТАСС в Москве. В этом году эксперты оценили 32 экономические зоны по 33-ем показателям.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России проводится Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с 2017 года. Основная цель — определение наиболее инвестиционно привлекательной ОЭЗ, обеспечивающей инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками.

ОЭЗ «Моглино» — территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Свой бизнес на площадке ведут уже 15 резидентов.