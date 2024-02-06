Экономика

Российские банки отметили резкий скачок спроса на вклады в январе

В январе спрос на депозиты подскочил вопреки сезонности: россияне положили на вклады в десятки раз больше средств, чем в январе 2023-го, хотя обычно в начале года деньги наоборот снимают. Об этом сообщили в крупнейших банках.

Активность населения на российском рынке сбережений в начале года впервые за последние пять лет оказалась высокой, рассказали в ВТБ. Если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забирать часть денег из банков, то в нынешнем году тенденция изменилась на прямо противоположную, отметили там. По итогам первого месяца объем рублевых сбережений граждан (вклады, накопительные и текущие счета) в ВТБ вырос на 62 млрд рублей и приблизился к 6,3 трлн рублей, пишут «Известия».

В январе сберегательная активность клиентов была повышенной, несмотря на традиционно низкий сезон в это время года, подтвердила директор департамента транзакционного и сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова. По ее словам, в 2024-м объемы накоплений выросли на 10% за январь (в 2021–2022-м они увеличивались на 2,5%). Рост накоплений впервые существенно превысил традиционный отток с текущих счетов, рассказала Ирина Баранова.

Тренд также отметили в банке ДОМ.РФ, Новикомбанке, крымском РНКБ. УБРиР и Хоум Банке.

По актуальным данным ЦБ, всего на начало декабря 2023-го граждане хранили на депозитах 27,9 трлн рублей.