Экономика

Россия в 2024 году увеличит производство яиц и мяса птицы

Минсельхоз РФ ожидает, что в 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет, рентабельность отрасли уже позволяет инвестировать в новые проекты, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

«У нас в 2023 году произошел рост по яйцу на 542 миллиона штук, это на 1,2% выше уровня 2022 года – это 46,6 миллиарда штук», - сказал Увайдов в ходе заседания аграрного комитета Госдумы, отметив, что, начиная с 90-х годов, это был максимальный объем производства.

«На этот год мы также планируем рост, увеличение, видим ряд хороших проектов действующих птицефабрик, где мы будем добавлять порядка 51 птицефабрики, где мы с ними сейчас отрабатываем льготные кредиты, долгосрочные кредиты для того, чтобы они могли добавить производство яйца», - добавил он. По словам Увайдов, сегодня рентабельность позволяет осуществлять инвестиции - в частности, планируются три крупных инвестпроекта.

«Что касается мясного птицеводства, здесь мы тоже с плюсом. По всем категориям сельхозорганизаций - это больше 7 миллиона тонн. По данному направлению у нас тоже есть несколько новых инвестиционных проектов, и мы планируем, что в 2024 года выйдем с плюсом – на 2% точно планируем превышение», - сказал замминистра.

Обеспеченность производителей вакцинами для поголовья не вызывает беспокойства. «Мы понимали, что ряд компаний, которые поставляют иностранные вакцины, уходят. И мы обеспечили и проработали с каждой птицефабрикой, помогли коллегам правильно сориентироваться, перейти на российские вакцины, которые есть, и нормального, хорошего качества. Сегодня могу сказать, что проблем с вакцинами, с обеспеченностью в 2024 году мы не видим», - сообщил Увайдов.

Но при этом, добавил он, ряд вопросов остается по инкубационному яйцу, потому что из-за эпизоотической ситуации в ряде стран идут ограничения по его поставке, пишет РИА Новости.

«Будем надеяться, что у нас еще довольно-таки много партнеров, которые помогут нам и здесь, пока мы не создали свой массовый кросс "Смена-9", который сегодня нарастил объемы и продолжает наращивать... Надеемся, что в ближайшее время у нас появится в достаточных объемах свой российский кросс бройлерный, который позволит нам тоже создать такую альтернативу по иностранному яйцу», - заключил Увайдов.