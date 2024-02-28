Экономика

«Интер РАО» приобрело Псковэнергосбыт

ПАО «Интер РАО» потратило на приобретение у ПАО «Россети» двух энергосбытовых компаний - Псковэнергосбыт и Екатеринбургэнергосбыт - около 5,9 млрд рублей, сообщается в отчетности генкомпании по МСФО.

«В феврале 2024 года в результате победы в конкурсных процедурах, проведенных ПАО "Россети", Группа приобрела контроль над двумя энергосбытовыми компаниями - гарантирующими поставщиками в Екатеринбурге и Псковской области. Группа приобрела 100% акций АО "Псковэнергосбыт" и 91,044% акций АО "Екатеринбургэнергосбыт" за общую сумму вознаграждения в размере 5 951 млн рублей», - говорится в документе.

На прошлой неделе «Интер РАО» сообщало, что в состав энергосбытового сегмента группы ПАО «Интер РАО» войдут две новых энергосбытовых компании: «Екатеринбургэнергосбыт» и «Псковэнергосбыт». Предполагалось, что 100% «Псковэнергосбыта» приобретет АО «Петербургская сбытовая компания», а 91,044% «Екатеринбургэнергосбыта» купит АО «Мосэнергосбыт», пишет «Интерфакс».

Оба сбыта являются гарантирующими поставщиками в Псковской области и Екатеринбурге соответственно.

«Сделки по приобретению сбытовых компаний в Екатеринбурге и Псковской области позволят увеличить абонентскую базу группы "Интер РАО" на 3,3%, до 19,8 млн абонентов. Доля, занимаемая сбытовыми компаниями группы на российском розничном рынке электроэнергии, увеличится с 18,5% до 19,2%», - поясняла энергокомпания.