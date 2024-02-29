Экономика

Более 3 млн яиц реализовали сельхозорганизации в Псковской области

Продажа сельхозорганизациями основных сельскохозяйственных продуктов (кроме зерна и масличных культур) возросла в Псковской области в январе 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«Реализация яиц осталась на уровне соответствующего периода предыдущего года», - отметили статистики.

За этот период реализовано по всем каналам 6,8 тыс. тонн зерна, 29,1 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 15,4 тыс. тонн молока, 3,1 млн штук яиц.