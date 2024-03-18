Экономика

Закон о «российской полке» в торговых сетях поддержали в кабмине

Минпромторг представил в правительство проект отзыва кабмина на депутатскую инициативу Татьяны Буцкой об организации «российской полки».

Депутат предложила поправки в закон о торговле: установить новое требование к рознице и маркетплейсам — предоставлять полку товарам российского происхождения по квоте. Речь идет о компаниях, расположенных в РФ, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии. Такая квота не должна превышать 50% от полки торговых сетей, пишут «Известия».

Минпромторг поддержал законопроект при условии его доработки. Ведомство уверено, что предложенные нормы подстегнут развитие российской промышленности, но у правительства должно быть право устанавливать категории таких товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. Это заключение согласовали в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте, об этом сказано в письме замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

В документе сказано, что Минэкономразвития не предоставило свою позицию официально, хотя на совещаниях в кабмине концептуально поддержало депутатскую инициативу. Ведомство предложило провести в РФ эксперимент, чтобы оценить, как новые нормы будут работать на практике.

Как уточняется в письме вице-премьеру, ФАС не поддержала законопроект о «российской полке». Служба уверена: новые нормы никак не скажутся на отечественной промышленности, они не повысят конкурентоспособность российских товаров.

У регулятора нет данных о том, что у российских производителей есть проблемы с поставками товаров в розницу. Тогда как принятие такого законопроекта может создать сложности: бизнесу придется оперативно поставлять отечественные товары в труднодоступные районы. Требование о квоте может быть «обременительно и неисполнимо».