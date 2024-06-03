Экономика

Доля отечественных лекарств на рынке РФ составила более 38% по итогам I квартала

Доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка РФ в стоимостном выражении составила более 38% по итогам первого квартала 2024 года, в натуральном выражении - почти 65%. Об этом рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин в ходе сессии «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов» на ПМЭФ.

«Стартовали мы где-то порядка с 20%. Сейчас, если мы говорим про деньги, уже по итогам 2023 года - 36,8% доля во всей стоимости рынка российских продуктов. И при этом динамика сохраняется, и это очень хорошо. <…> Даже если смотрим первый квартал 2024 года, то 38% с хвостиком - это то, что мы прирастаем в деньгах. Аналогично в упаковках - почти 65%. То есть больше чем две из трех упаковок любого препарата, хоть в аптеке, хоть в закупках в среднем по рынку - это наш российский товар», - сообщил Дмитрий Галкин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, пишет ТАСС.