Экономика

Минфин ожидает роста минимальных розничных цен на водку с 1 июля

Минфин РФ рассчитывает, что минимальные розничные цены на водку и другой крепкий алкоголь будут повышены с 1 июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Очень надеюсь, с 1 июля. Просто зависит от позиции Минэкономразвития и Минюста. Минфин, понятно, что 1 июня мы уже пропустили, предлагает с 1 июля, а дальше будет зависеть от позиции Минэкономразвития и Минюста», - ответил Сазанов на вопрос о сроках повышения цен.

Ранее Минфин опубликовал проект приказа с предложением повысить с 1 июня 2024 года МРЦ на водку, бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия, пишет «Прайм».

Документ был подготовлен в связи с инфляцией, ростом затрат на производство алкогольной продукции, а также повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов. Согласно тексту проекта, минимальная розничная цена водки за 0,5 литра вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка - с 517 до 556 рублей, а бренди - с 375 до 403 рублей.