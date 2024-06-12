Экономика

Несостоявшийся резидент «Моглино» заплатит в бюджет области 5 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино», заключенное с обществом с ограниченной ответственностью «ВудЛайн», а также взыскал с компании штраф в размере 5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

С иском к ООО «ВудЛайн» в суд обратился комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Компания должна была создать в «Моглино» завод по высокотехнологичному и безотходному производству мебельной заготовки и иной продукции деревообработки.

По соблюдению резидентом условий соглашения прошла плановая проверка. В результате выяснили, что сроки строительства завода сорваны, промышленно-производственная на территории «Моглино» не ведется, отсутствует инвестирование.

В связи с выявленными нарушениями комитет направил в адрес ООО «ВудЛайн» проект соглашения о расторжении договора, предусматривающий обязанность резидента по выплате штрафа.

Согласно материалам дела, компания просила рассмотреть вопрос о расторжении соглашения без применения штрафных санкций по причине наличия обстоятельств непреодолимой силы.

10 июня Арбитражный суд Псковской области расторг соглашение и взыскал с ООО «ВудЛайн» штраф в размере 5 млн рублей.

Напомним, соглашение о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке подписали на площадке Петербургского международного экономического форума в 2021 году.