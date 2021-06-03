Экономика

Соглашение о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке подписали 3 июня

Соглашение о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Трехстороннее соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в «Моглино» подписали сегодня, 3 июня. Речь идет о проекте по созданию высокотехнологичного безотходного производства полного цикла по изготовлению мебельной заготовки и иной продукции деревообработки, в том числе обрезной доски, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, мебельного щита, топливных брикетов. Реализация продукции планируется на рынках США, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Заказчики продукции на целевых рынках — это малые и средние производители мебели, домостроительные компании, столярные мастерские.

В торжественной церемонии подписания приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и. о. генерального директора «Моглино» Антон Яковлев и генеральный директор ООО «ВудЛайн» Сергей Бурчаков.

Инвестор готов направить на реализацию проекта более 220 млн рублей. В рамках проекта предполагается создание 35 рабочих мест.