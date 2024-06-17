Экономика

Счетная палата оценила зависимость бюджетов регионов от поддержки центра

Бюджеты российских регионов все еще в значительной степени зависят от поддержки из федерального центра, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета РФ за 2023 год.

«Сохраняется значительная зависимость региональных бюджетов от предоставления финансовой помощи из федерального бюджета. Доходы в 23 субъектах Российской Федерации более чем на 40% сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», - говорится в документе.

При этом, по данным аудиторов, в 2023 году изменилась структура межбюджетных трансфертов: удельный вес дотаций увеличился с 28,7% до 39,5%. Наибольший удельный вес - 40% в общем объеме межбюджетных трансфертов - приходится на субсидии, пишет РИА Новости.

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации по сравнению с 2022 годом увеличены на 64,3 миллиарда рублей, или на 8,5%, и составили 822,9 миллиарда рублей», - указывают авторы.

В целом за 2023 год консолидированные бюджеты субъектов РФ были исполнены с дефицитом в 200 миллиардов рублей против профицита в 50,6 миллиарда рублей годом ранее. При этом доходы регионов увеличились в прошлом году на 2,6 триллиона рублей, или на 13,5%, а расходы выросли на 2,9 триллиона рублей, или на 14,8%.

«Количество субъектов Российской Федерации, исполнивших консолидированный бюджет с дефицитом, увеличилось с 50 до 55, количество регионов, исполнение бюджетов которых сложилось с профицитом, снизилось с 36 до 35», - говорится в отчете.

Увеличилась и задолженность регионов перед бюджетом РФ. Общий объем госдолга субъектов РФ за 2023 год увеличился на 432 миллиарда рублей, или на 15,5%, и составил 3,22 триллиона рублей. Его основная часть - 77,6% - пришлась на задолженность по бюджетным кредитам.