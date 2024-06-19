Экономика

Заморозки не причинили страшного ущерба зерновым — Андрей Козлов

Заморозки в мае 2024 года плохо отразились на ягодных и косточковых культурах, а для зерновых ущерб был не такой масштабный. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году была очень ранняя весна, и очень рано зацвели многие культуры. Соответственно, процесс вегетации растений начался раньше, и майские морозы застали период вегетации данных растений», - рассказал Андрей Козлов.

Он отметил, что температура воздуха опускалась до -6 градусов, и заморозки стояли не один день. В регионе в связи с этим опасались, что пострадают зерновые яровые и озимые культуры, но, по наблюдениям гостя студии, они весенние заморозки вынесли.

«Проехав по полям, скажу вам как аграрий со стажем: не вижу такого страшного ущерба для зерновых культур», - сказал депутат и отметил, что в этом плане больше пострадала Центральная Россия — как зона с меньшим выпадением осадков.

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А вот косточковым и ягодным культурам заморозки нанесли достаточно серьезный урон — особенно пострадали мелкие товарные хозяйства, которые занимаются монокультурой.

«Конечно, сады и ягоды, действительно, пострадали. И, наверное, здесь уже ничего нельзя поделать, только посочувствовать и, может быть, принять меры в виде какой-то компенсации», - добавил депутат.