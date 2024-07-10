Экономика

Дмитрий Михайлов о налоговой реформе: КПФР предлагает сверхбогатым платить больше

Налоговую реформу проводят в России. КПРФ предлагает установить ставки для богатых и сверхбогатых еще выше. Об этом лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Дмитрий Михайлов заявил на сессии 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«КПФР предлагает богатым и сверхбогатым гражданам платить больше, - сказал Дмитрий Михайлов. - Наши миллиардеры только увеличивают свое состояние и не помогают ни нашей армии, ни жителям Донбасса в наше трудно время».

Напомним, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. В рамках совершенствования налоговой системы документ вводит в Налоговом кодексе пятиступенчатую шкалу подоходного налога.