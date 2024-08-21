Экономика

Фотографы Пскова пожаловались на отсутствие оборудованных выставочных площадок

Оборудованных выставочных площадок не хватает в Пскове. Об этом сообщили местные фотографы в программе «Креативная экономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выставки - наша боль, - отметила фотограф Наталья Ушкалова, основатель проекта #ПРОДЕЛО. - У нас в городе, к сожалению, нет выставочных пространств, где фотограф или художник мог бы представить свои работы в комфортных, нормальных условиях. У меня в этом году была выставка организована сквозь пот и слезы. Мы ее провели, но было очень тяжело, и я бы в следующем году повторять ее в том же пространстве не стала, не смогла бы. И будет большой вопрос, буду я делать выставку или нет, потому что делать её негде. Подходящих пространств у нас в городе нет».

Выставки периодически устраиваются в торговых центрах, но это не то пространство, которое хотелось бы видеть псковским творцам с точки зрения освещенности, атмосферы и проходимости. Это отличное направление для развития, оно было бы востребовано в Пскове, считают фотографы.

«Даже с точки зрения туризма это было бы востребовано, потому что турист, когда приезжает в город, хочет по нему ходить и что-то смотреть, подобные пространства для псковских фотографов были бы очень уместны», - отметила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Просторное помещение с хорошим освещением, с соответствующим покрытием стен, точечным и ярким освещением - таким должен быть выставочный зал, чтобы посетители могли в полной мере насладиться искусством, считают гости студии. Также немаловажную роль играет расположение зала и инфраструктурная доступность.