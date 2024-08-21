Экономика

В России снизилось производство вермутов

Российское производство вермутов в первом полугодии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 миллиона литров, сообщили в Роскачестве.

«Эксперты Роскачества подсчитали, что в 2023 году производство вермутов приросло к 2022 году примерно на 30% и преодолело планку в 6 миллионов литров. При этом в 2024 году в производстве вермутов наметился спад. Эксперты Роскачества подсчитали, что с января по июнь текущего года было выпущено 2,2 миллиона литров напитков с указанием категории "вермут", годом ранее в аналогичном периоде было выпущено 3,27 миллиона литров», - рассказали в Роскачестве.

При этом в 2023 году рынок вермутов и ароматизированных напитков на виноградной основе в России вырос до рекордных 22 миллиона литров – это суммарный объем производства и импорта продукции.

«По данным таможенной статистики, в 2022 году в Россию было импортировано 14,2 миллиона литров таких напитков, в 2023 году ввоз составил уже 15,6 миллиона литров. Стоит отметить, что росту не помешали даже санкции и рост курсов валюты – в 2021 году объем ввоза составлял 11,8 миллиона литров», - отметили в Роскачестве.

По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя «Винного гида России» Олеси Латышевой, рост рынка в последние несколько лет связан с развитием коктейльной культуры, которую запустили винные бары и летние террасы, а потом подхватили ритейлеры - появилась мода на домашнее приготовление коктейлей.

«Сейчас основной объем продаж приходится на белые полусладкие вермуты. Последние годы рос и объем потребления красного вермута как компонента популярных коктейлей. При этом три четверти объема продаж напитков с надписью "вермут" на этикетках приходится на импорт из Италии», - отметила Латышева.