Экономика

Михаил Сутягинский рассказал в рамках ВЭФ-2024 о развитии федеральных центров компетенций по химии

Председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский рассказал в рамках ВЭФ-2024 о развитии федеральных центров компетенций по химии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Фото здесь и далее: пресс-служба ГК «Титан»

3 сентября во Владивостоке председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в сессии ИД «Коммерсантъ» и ВЭБ.РФ «Инновационный форсаж» в экономике: как ускорить внедрение технологий» в рамках Восточного экономического форума.

В ходе дискуссии представители бизнеса и власти обсудили приоритетные направления научно-технологического развития страны и важнейших наукоемких технологий. Как отметили выступающие, низкая восприимчивость экономики к инновациям, слабое взаимодействие реального сектора с наукой, растущие ставки на привлечение инвестиций, а также отсутствие «права на риск» в инновационном процессе требуют «инновационного форсажа».

По словам председателя совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского, развитие химической отрасли — это комплексная работа от создания цепочки по поддержке науки и образования, организации новых производств до успешной реализации продукта на рынке.

«Дорожная карта развития химической отрасли сегодня формируется в новом национальном проекте "Новые материалы и химия". И важный акцент в нацпроекте будет сделан на создании федеральных центров компетенций по химии, объединяющих усилия науки, инжиниринга и бизнеса. ГК "Титан" активно работает над созданием проектов технологического лидерства, и реализует ряд не имеющих аналогов импортозамещающих инвестиционных проектов по созданию базовой химической продукции. Мы уже приступили к проектированию Инжинирингового центра в Пскове на базе нашего завода "Титан-Полимер"», - отметил Михаил Сутягинский.

По его словам, создаваемый Инжиниринговый центр будет осуществлять научный анализ, исследования, разработку и внедрение в производство современной полимерной продукции на основе полиэтилентерефталата и полибутилентерефталата.

В рамках реализации инвестпроекта будет создан комплекс исследовательских лабораторий, установлено пилотное оборудование, испытательные стенды, подготовлены технические специалисты, внедрены лучшие практики и отраслевые стандарты по применению новых полимерных изделий.

Михаил Сутягинский особо подчеркнул, что дефицит специалистов на рынке труда – сегодня основная проблема химпрома. Поэтому необходимо уже со школы проводить профориентационную работу и сопровождать студентов – будущих специалистов, с первого курса института, показывая им возможности прикладного использования их знаний и возможности профессионального роста на производствах.

Здесь ГК «Титан» тесно сотрудничает с научными университетами, в том числе Псковской, Омской, Ленинградской, Саратовской, Новосибирской областей, города Москвы и Кабардино-Балкарской Республики.

Участники сошлись во мнении, что для развития отрасли потребуется переформатировать модель взаимодействия науки, технологий и производства, инфраструктуру для проведения научных исследований и разработок, их коммерциализации, возможности для реализации в этой сфере молодых кадров.