Экономика

Каждый четвертый опрошенный в СЗФО хочет открыть свой бизнес – опрос

Каждый четвертый респондент в Северо-Западном федеральном округе хотел бы открыть собственное дело, из них около половины готовы это сделать в одиночку, без помощи семьи или друзей. Кроме того, жители СЗФО чаще настроены копить собственные средства на стартовый капитал, а не брать кредит. Об этом говорят результаты исследования, проведенного ВТБ в преддверии ВЭФ-2024.

По итогам исследования*, проведенного на территории страны, 25% его участников хотели бы открыть свой бизнес. Выше доля желающих в Южном федеральном округе – 32%, Центральном – 29% и на Кавказе – 28%. 10% опрошенных по стране уже имеют свой бизнес, из них 3% хотят открыть еще один, на Дальнем Востоке эти доли выше – 12% и 5% соответственно.

Более 40% опрошенных хотят вести бизнес вместе с членами семьи, при этом в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах такой ответ давали чаще, чем в половине случаев. Вести бизнес вместе с друзьями предпочли бы 22% респондентов, а в Москве и Московской области такой ответ выбрали почти 30% опрошенных. 22% респондентов готовы открыть бизнес самостоятельно, но чаще такой вариант выбирали на Северо-Западе – 48%, Дальнем Востоке – 32% и в Сибири – 30%.

Большинство опрошенных (35%) озвучили размер необходимого стартового капитала от 300 тысяч до 1 млн рублей. 18% респондентов считают, что для открытия своего дела им хватило бы менее 300 тысяч рублей. От 1 млн рублей и выше требуется 17% опрошенных. Сумму выше 2 млн чаще всего называли на Юге – 28% и в Москве – 23%.

В качестве предпочитаемых сфер для бизнеса наибольшую долю в 20% заняли торговля и обслуживание, на втором месте дизайн и творчество – 9%, третье место с долей в 8% у производства, промышленности и строительства. Несколько иная ситуация на Дальнем Востоке, здесь чаще всего планируют бизнес в сфере транспорта и логистики (27%).

«Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур. Наше исследование показало, что более 70% респондентов в открытии бизнеса полагаются на поддержку банков. ВТБ активно работает с начинающими предпринимателями, предлагая свою экспертизу, сервисы и помощь на всех этапах развития», – отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Около 40% опрошенных планируют накопить стартовый капитал, еще 26% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только четверть опрошенных, еще 11% уже располагают необходимой для этого суммой.

В регионах чаще всего сообщали о наличии собственных средств в СКФО (23%), на Северо-Западе и Сибири больше планирующих копить (48 и 46% соответственно).

Респонденты из Санкт-Петербурга и Ленобласти больше других склонны сочетать собственный и кредитный источники средств (42%), опрошенные на Дальнем Востоке и Урале чаще говорили о готовности начать дело с привлечением только кредитных средств (37 и 35% соответственно).

В ответ на вопрос о том, что помогло бы открыть бизнес прямо сейчас, чуть более половины респондентов назвали стартовый капитал. Четкий бизнес-план и готовая стратегия простимулировали бы 47% опрошенных, еще столько же назвали поддержку государства и низкие налоги, 45% нуждаются в перспективной идее, 35% – в грамотном бизнес-партнере и помощниках.

Основные страхи будущих бизнесменов – риск не окупить затраты и прогореть (69%), вероятность бюрократии и коррупции (35%) или «грязной» конкуренции и рейдерства (28%).