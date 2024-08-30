Экономика

Клиенты Сбера вложили в программу долгосрочных сбережений 35 млрд рублей

Россияне на конец августа заключили 755 тысяч договоров долгосрочных сбережений со «СберНПФ», вложив в программу 35 млрд рублей. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«На конец августа россияне заключили 755 тысяч договоров долгосрочных сбережений со "СберНПФ". Уже в 2025 году они смогут получить до 36 тысяч софинансирования от государства и вернуть НДФЛ на сумму до 60 тысяч рублей с помощью налогового вычета. Люди вложили в программу 35 миллиардов рублей. Сюда входят 12 миллиардов рублей личных взносов и 23 миллиардов рублей заявленных к переводу средств пенсионных накоплений (накопительной пенсии). Напомню, ПДС предлагает "разморозить" средства пенсионных накоплений и сделать их частью своих сбережений. 123 тысячи россиян уже обратились к нам, чтобы воспользоваться такой возможностью», - рассказал Царев в интервью ТАСС.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».