Экономика

В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях

Спрос на потребительские кредиты остается на стабильно высоком уровне, но темпы выдачи в июле-августе постепенно замедляются, и такая тенденция продолжится в сентябре. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Потребность в заемных средствах у граждан сохраняется, и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне. Мы видим постепенное снижение темпов роста выдачи розничных кредитов: в июле - 3%, что нетипично для сезонности, когда рынок показывает рост. По первым данным августа мы видим продолжение этого тренда. В сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер Центробанка по сдерживанию роста кредитования, прогнозируем продолжение тренда на снижение выдач», - отметил Царев в интервью ТАСС.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».