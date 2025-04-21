Экономика

На фермерские хозяйства пришелся 41% произведенного в Псковской области картофеля

Крестьянские (фермерские) хозяйства Псковской области произвели 41 % картофеля, 22 % овощей, 3,5 % молока от общего количества произведенной сельскохозяйственной продукции в Псковской области, следует из доклада «О ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2024 году», который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Посевная площадь в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2024 году заняла 20,1 тыс. га, что составляет 91 % по отношению к 2023 году и 10,4 % по отношению к общей площади посевов в Псковской области.

В натуральном выражении за 2024 год валовое производство продукции растениеводства и животноводства по крестьянским (фермерским) хозяйствам составило: