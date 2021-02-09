Церковь / Партнеры и проекты

Лазаревский храм в Печорах готовят к реставрации

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» продолжает масштабную подготовку к реставрационным работам Лазаревского храма (1800 год).

Сейчас осуществляется зондаж и шурфование внутреннего помещения для того, чтобы выявить скрытые дефекты и деформацию.

Каменная церковь праведного Лазаря находится напротив Успенского храма, к северу. Церковь с прилежащим к ней зданием устроена при архимандрите Петре (Можайском) между 1792 и 1800 годами.

При ней находилась монастырская больница, которая была обращена в дом настоятеля по случаю уничтожения прежнего настоятельского дома пожаром в 1848 году. После постройки настоятельского дома, в нем помещался Епархиальный свечной завод, позже опять лазарет.

В храме праведного Лазаря Четверодневного круглосуточно совершается чтение Неусыпаемой Псалтири.