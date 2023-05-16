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Сергей Степашин: Псково-Печерский монастырь должен занимать особое место в православном мире

Псково-Печерский монастырь должен занимать особое место в православном мире. Об этом заявил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергей Степашин на совещании в Пскове 16 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы обратить внимание: побываю в Псково-Печерском монастыре. Я думаю, после того, что случилось на Украине с Киево-Печерской лаврой, с моей точки зрения, Псково-Печерский монастырь — мы обсудим этот вопрос с патриархом — должен занимать особое место в православном мире. С точки зрения привлечения туристов и паломников — это очень важно», — сказал Сергей Степашин.

На совещании по вопросам деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» губернатор региона Михаил Ведерников рассказал Сергею Степашину, что работа ведется динамично. «Увидели, что это так. Не так давно докладывал об этом президенту и сказал о том, что количество объектов со времени действия АНО выросло с 36 до 63, почти в два раза. Это стало возможно благодаря рачительному подходу к выделяемым средствам, жёсткому контролю всех финансовых потоков и предметной работе с подрядчиками», - сказал Михаил Ведерников.

На сегодняшний день количество объектов насчитывает 68 объектов культурного наследия федерального и регионального значения и федеральный молодёжный лагерь в Печорах «Истоки».

«По 32 объектам завершено проектирование, на семи выполнены противоаварийные и реставрационные работы, пять из них в 2022 году, приведена в порядок могила Пушкина, храм Александра Невского, часовня вблизи Снятной горы. В настоящее время ведётся реставрация на 15 объектах, на 12 начнётся работа в этом году. Сергей Вадимович, вы эту работу курируете, поэтому хочу сказать вам искренние слова благодарности за контроль и включённость, помощь и поддержку», — добавил глава региона.

Сергей Степашин отметил, что несмотря на сложности, которые возникли, работы и программы по возрождению памятников культуры в Псковской области были продолжены. Он также указал, что нужно уделить внимание юбилею поэта Александра Пушкина.

«В следующем году юбилей Пушкина, создана государственная комиссия, ее возглавляет президент. Все, что связано с Пушкиным, нужно поддерживать в соответствующем порядке. Убеждён, что наша работа будет продолжена, это нужно особенно сегодня. Ситуация непростая», — заключил Сергей Степашин.