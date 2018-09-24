Культура

Органист из Сочи выступит в Печорах

10 октября, в среду, в 18.30 в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12-а) состоится вечер органной музыки Great Letter «B»/«Главная Буква органного алфавита». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, выступит лауреат международных конкурсов Владимир Королевский (орган, Сочи).

На сегодняшний день Владимир Королевский является одним из самых известных молодых талантливых органистов России. Он родился в семье музыкантов. В 2011 году с отличием окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского.

Владимир Королевский – лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе – победитель Международного конкурса органистов имени Marcello Galanti (Италия, 2008, первая премия и приз зрительских симпатий), победитель Всероссийского конкурса «Sancta Caecilia» (Красногорск, 2010), лауреат международного конкурса Валерия Кикты (Москва, 2010), победитель в дуэте с Екатериной Спиркиной Третьего Всероссийского конкурса органных дуэтов (Петрозаводск-Кондопога, 2013), победитель II Российско-Польского конкурса «Vox Polonica Petropolitana» (Санкт-Петербург, 2016), лауреат XVII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки Гатчина-Санкт-Петербург (2016), победитель Второго Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Орган» (Казань, 2016). С 2012 по 2014 год работал в составе жюри органных конкурсов в Москве и Волгограде. Принимал участие в мастер-классах ведущих органистов Европы и США в Финляндии, Нидерландах и Австрии.

После блестящих выступлений на различных органных конкурсах карьера органиста стремительно набирает обороты: в 2010 году Владимир Королевский становится штатным органистом Центрального концертного зала г. Волгограда, в 2011 – солистом Волгоградской областной филармонии, где в его распоряжении находится один из самых больших органов России. За несколько лет работы на филармонической сцене Владимиром Королевским осуществлены десятки разнообразнейших проектов: концерты для детей всех возрастов, вечера органной музыки, выступления совместно с коллективами и солистами филармонии, лучшими музыкантами Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга. В 2012-2013 концертном сезоне в филармонии открыт персональный абонемент Владимира Королевского, все концерты проходят при неизменном аншлаге. Владимир Королевский играет значительную роль в культурной жизни Волгоградской области: кроме филармонической сцены, концерты музыканта проходят в Католическом приходе Святого Николая и в лютеранской кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта».

Обширный репертуар Владимира Королевского охватывает музыку пяти столетий.

Напомним, концерты органной и ансамблевой музыки проходят на историческом духовом органе лютеранской церкви Св. Петра в Печорах. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 250 р.

Также собираются пожертвования на реставрацию органа.