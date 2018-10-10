Культура

Сезон органных концертов 2018 года в Печорах завершится 14 октября

Сезон 2018 года завершит концерт органной музыки «Россия - Англия. Романтизм и новое время», который пройдет в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12-а) в воскресенье, 14 октября, в 16.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, перед зрителями выступит лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Санкт-Петербург).

По техническим причинам 23 октября концерта не будет.

На заключительный концерт сезона 2018 года будет организована доставка слушателей из Пскова. Отъезд от магазина» Zenden» в 14.45 (площадь Ленина, 1 (ДКП)).

Стоимость - 200 рублей в обе стороны. Справки и бронирование мест по телефону 8-911-379-57-34.